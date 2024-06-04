Велотрек в Крылатском вновь может стать собственностью государства

Велотрек, находящийся в московском районе Крылатское, может вновь перейти в собственность государства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По имеющейся информации, Генеральная прокуратура России в интересах государства 29 мая подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием изъять из чужого незаконного владения здание велотрека. Надзорное ведомство также потребовало ареста этого имущества и запрета распоряжаться им.

В настоящее время велотрек, на котором проводились соревнования во время Олимпийских игр --1980, принадлежит акционерному обществу «Спортивный центр профсоюзов «Крылатское», учредителем которого является Московская федерация профсоюзов (МФП).

В свою очередь, представители МФП заявили, что велотрек со дня его строительства в 1979 году и до настоящего времени находится в профсоюзной собственности, поэтому федерация намерена отстаивать свои права в суде.

До этого сообщалось, что отец бывшего губернатора Челябинской области и основателя компании «Макфа» Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет России после решения суда о передаче государству активов его семьи.

Ранее суд передал в госсобственность акции Климовского патронного завода.