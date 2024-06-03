«Закон есть закон». Глава Ингушетии рассказал об аресте своего брата Глава Ингушетии подтвердил, что его старший брат стал фигурантом уголовного дела

Старшего брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, он останется под стражей как минимум два месяца. Калиматов-младший заявил, что «закон для всех одинаков». Он рассказал, что накануне встречался с президентом Владимиром Путиным, а также выразил надежду, что жители республики и парламент поддержат его на сентябрьских выборах главы региона.

Старший брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова стал фигурантом уголовного дела. Информацию об этом подтвердил сам глава российского региона.

«Хочу внести ясность в ситуацию вокруг моей семьи, чтобы избежать разных толкований. Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда», — написал Калиматов в Telegram.

По его словам, информация о задержании экс-руководителя управления федеральной почтовой связи в республике Магомеда-Башира Калиматова «сильно огорчает его как брата».

«...но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали — в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть, должно быть четкое понимание — закон для всех одинаков», — подчеркнул глава Ингушетии (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Калиматов также рассказал, что накануне встречался с президентом Владимиром Путиным и обсуждал важные для республики вопросы.

«Президент оценил нашу положительную динамику и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов. В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат», — добавил он.

За что арестовали Калиматова-старшего

На прошлой неделе Мещанский суд в Москве арестовал Магомеда-Башира Калиматова, ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ).

Брату главы Ингушетии грозит штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до десяти лет.

Калиматову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По информации источников «Известий», Калиматова подозревают в причастности к хищениям из Пенсионного фонда России. При этом следствие по делу ведется уже полгода, рассказал собеседник издания.

Дело ПФР

«Коммерсантъ» сообщал, что в преступную группу входили 34 человека. По данным издания, лидерами были руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и глава ингушского отделения «Почты России» Камбулат Сукиев. В свою преступную схему они вовлекли ответственных работников социальных учреждений и большинство руководителей отделений почтовой связи городов и сел республики.

Следователи предполагают, что в период с 2019 года по 2021 год отделение ПФР по Ингушетии неоднократно запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий. Через единую систему электронного документооборота ПФР чиновники якобы сформировали реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат.

При этом единовременная выплата на основе фальшивого перерасчета на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тыс. рублей.

Незаконные транши переводились на расчетные счета отделений «Почты России», а в назначении платежа указывалось «финансирование пенсий, пособий и ЕДВ». После руководители почтовых отделений обналичивали деньги.

Весной 2021 года центральный аппарат ПФР и Федеральное казначейство инициировали проверку в отделении по Ингушетии. По ее результатам было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ислам Сейнароев скрылся и сейчас находится в международном розыске. «Известия» пишут, что он живет в Эмиратах.

8 мая Верховный суд Ингушетии продлил домашний арест экс-начальницы отделения почтовой связи «Верхние Ачалуки» 70-летней Фатимы Чапановой. Она останется под стражей до 15 августа. Женщину обвиняют в хищении в составе преступного сообщества бюджетных денежных средств ПФР в особо крупном размере.