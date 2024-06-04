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Стало известно, сколько россиян регулярно объясняют суть своей профессии

Vinci Agency: 73% россиян регулярно объясняют суть своей профессии

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Shutterstock/puhhha

Большинству (73%) опрошенных россиян приходится регулярно объяснять другим людям суть своей профессии. При этом только 16% считают свою профессию редкой. Это следует из опроса коммуникационного агентства Vinci Agency при участии Telegram-канала UnderПяр. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Лидерами по количеству респондентов, регулярно объясняющих суть своей работы, оказались специалисты из сфер маркетинга, рекламы и PR (46% опрошенных), информационных технологий (31%) и торговли (24%). Реже других с такой потребностью сталкиваются работники отраслей юриспруденции (7%) и образования (6% респондентов).

Опрос также показал, как именно российские специалисты объясняют суть своей профессии. Большая часть (81%) из тех, кто сталкивался с такой необходимостью, рассказывает о профессии простым языком, а 7% используют профессиональную лексику. Оставшиеся 12% отказываются от разъяснений. Во время диалогов о сути профессии собеседников респондентов больше всего интересуют содержание рабочих задач (так сказали 42% опрошенных), уровень зарплаты (31%). 16% хочется понять значимость специальности для общества, а 11% — возможности карьерного роста.

Опрос был проведен в июне 2024 года среди 3000 респондентов.

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