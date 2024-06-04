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Штурмовики дважды водружали флаг при освобождении села Нетайлово

Военные из 9-й бригады «Южной» группировки дважды водружали флаг в Нетайлово

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации. Соответствующее видео опубликовало министерство обороны РФ.

Штурмовые отряды вошли в Нетайлово через Первомайское, используя тактику скрытого передвижения малыми группами с поддержкой бронетехники и БПЛА, говорится в сообщении.

В ходе боя они вытеснили противника из окопов и блиндажей, провели зачистку местности и установили флаг на здании администрации. Поднятие флага на освобожденных территориях имеет важное символическое значение для всех, подчеркивая победу и укрепляя боевой дух.

Российские военные также контролируют населенные пункты Ивановка в Харьковской области и Нетайлово в ДНР, согласно сообщению Минобороны РФ от 27 мая.

До этого ВС РФ прорвали украинскую оборону при штурме Тоненького в ДНР. После успешного преодоления оборонительных линий противника начался штурм опорных пунктов в населенных пунктах.

Ранее штурмовики РФ спасли украинского солдата, которого придавило блиндажом.

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