Российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что это мог быть автопарк или склад. Удар был произведен около 5:00 часов утра. Местные жители увидели большой столб дыма на месте прилета. Несколько кварталов города оцепили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военные.

«На территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, были заскладированы БК (боекомплекты. — «Газета.Ru») и ГСМ (горюче-смазочные материалы. — «Газета.Ru»)», — поделился Лебедев.

Кроме того, по словам координатора подполья, рядом с автопарком находится СИЗО, которое украинские военные используют как склад.

До этого украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале сообщал, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

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