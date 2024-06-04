Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У ВСУ в зоне СВО начала ломаться западная техника из-за жары

Марочко: у солдат ВСУ из-за жары начались проблемы с натовской бронетехникой

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

С бронетехникой НАТО, которую поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зону специальной военной операции, начались проблемы с наступлением жары. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил, что повышение температуры воздуха местами до +30°С и засушливая погода стали причиной повышенного содержания пыли в воздухе. Из-за этого засоряются воздушные фильтры, что приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов.

Также, по словам эксперта, зафиксировали случаи с клином моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на западной технике.

Марочко отметил, что ситуация с использованием западной бронетехники усугубляется тем, что внутри ВСУ почти не проводят техобслуживание техники, а украинским военным не хватает квалифицированных специалистов, которые бы устраняли неполадки.

Недавно стало известно, что в мае 45 украинцев прошли экспресс-обучение управлению гаубицами Caesar во Франции.

Ранее военный эксперт раскрыл, смогут ли обещанные Киеву F-16 повлиять на ход СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами