У ВСУ в зоне СВО начала ломаться западная техника из-за жары

С бронетехникой НАТО, которую поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зону специальной военной операции, начались проблемы с наступлением жары. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил, что повышение температуры воздуха местами до +30°С и засушливая погода стали причиной повышенного содержания пыли в воздухе. Из-за этого засоряются воздушные фильтры, что приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов.

Также, по словам эксперта, зафиксировали случаи с клином моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на западной технике.

Марочко отметил, что ситуация с использованием западной бронетехники усугубляется тем, что внутри ВСУ почти не проводят техобслуживание техники, а украинским военным не хватает квалифицированных специалистов, которые бы устраняли неполадки.

Недавно стало известно, что в мае 45 украинцев прошли экспресс-обучение управлению гаубицами Caesar во Франции.

Ранее военный эксперт раскрыл, смогут ли обещанные Киеву F-16 повлиять на ход СВО.