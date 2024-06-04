Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада должны прекратить поддержку Киева и призвать к немедленному миру. Об этом он написал в соцсети Х.

Таким образом политик прокомментировал опубликованное в соцсетях видео из Днепропетровска, на котором двое работников Территориального центра комплектования (аналог военкомата) задерживают мужчину на улице при сопротивлении местных жителей.

«Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепре. <...> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!» — написал француз.

До этого украинские предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) пожаловались правительству, что ТЦК мобилизуют их работников во время сверки данных.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в ТЦК.

Ранее на Украине сотрудники военкомата специально сбили велосипедиста.