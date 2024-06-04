В США заявили о необходимости срочного контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в срочном контрнаступлении, чтобы сесть за стол переговоров с Россией на более сильных позициях. Такое мнение выразили обозреватели американского журнала Foreign Policy (FP).

В статье говорится, что Украине срочно требуются успехи, о которых говорили бы в СМИ, подкрепленные достижениями на поле боя. Если ВСУ продолжат терпеть поражения, западные партнеры сократят объем помощи Украине, поэтому демонстрация успехов нужна, утверждают авторы публикации.

Обозреватели также обращают внимание на то, что украинская армия не сможет одолеть российские войска, и по этой причине Киеву в любом случае придется согласиться на переговоры с Москвой. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны достичь хотя бы локального успеха на фронте, заключили авторы материала.

1 июня военный корреспондент Александр Коц сообщал, что армия Украины начала контрнаступательную операцию. По его информации, ВСУ совершают попытки подавить управление группировкой войск «Север».

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.