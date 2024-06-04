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В отношении Андрея Макаревича начали доследственную проверку

ТАСС: СК начал доследственную проверку Макаревича после его беседы с пранкером

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andrey_makarevich/Telegram

Сотрудники Следственного комитета (СК) начали доследственную проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) после его беседы с телефонным пранкером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что проверка ведется на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

13 мая пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли Макаревича от имени президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с «Зеленским» музыкант сообщил, что с нетерпением ждет победы Киева, и пообещал в честь нее дать отдельный концерт на Украине.

«Я в первый день победы вашей... с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт... Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — сказал Макаревич.

Артист уточнил, что пока не может посещать Украину. Дело не в страхе, пояснил лидер «Машины времени», он просто не способен «ступить на землю, которую бомбит страна, где я родился».

«Зеленский» поинтересовался, поддерживает ли Макаревич ВСУ. Тот признал, что не спонсирует украинскую армию, только «достаточно ощутимо» помогает пострадавшим. При этом исполнитель не исключил финансирование ВСУ в будущем.

Ранее Макаревич лишился бизнес-партнера.

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