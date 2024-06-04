Стало известно, сколько россиян покупают страховой полис на детей

Большинство родителей (73%) оформляют страховой полис для ребенка перед летним сезоном только по требованию детского сада, школы или другой образовательной организации. Еще 19% никогда не оформляли такую страховку, а 8% покупают полис каждый год. Это следует из опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Сравни» и группы компаний BestDoctor.

Главными причинами для покупки страховки стали спокойствие за здоровье ребенка (33%) и доступ к квалифицированной медицинской помощи в путешествии (27%). На втором месте –– защита от непредвиденных расходов на лечение. Такой вариант ответа выбрал почти каждый третий респондент (24%). 16% опрошенных отметили, что для них важно снижение рисков, поскольку полис может покрыть не только медицинские расходы, но и компенсацию за отмену поездки.

Более половины родителей (57%) готовы покрыть страховой полис на ребенка с максимальной суммой от 1 млн до 3 млн рублей. На втором месте по популярности –– полис до 1 млн рублей (30%). Лишь каждый десятый согласен на покрытие от 3 млн до 5 млн рублей. 3% опрошенных могут себе позволить полис до 10 млн рублей.

Главными факторами, влияющими на принятие решения о покупке полиса, россияне называли наличие хронических заболеваний и возраст ребенка –– эти варианты ответа выбрали по 44% и 40% опрошенных соответственно. Активность ребенка является аргументом для каждого десятого респондента. Еще 6% россиян смотрят на уровень самостоятельности ребенка.

«Наиболее популярными страховыми продуктами у родителей являются страховки от несчастных случаев и страхование в путешествии –– 41% и 29% соответственно. Каждый десятый (12%) покупает страховку от клещей и 8% — страхование жизни и здоровья», — отметила CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний BestDoctor Анна Антизерская.

Чаще всего родители узнают о страховых продуктах в детских садах и школах, от знакомых или из рекламы в интернете –– эти варианты набрали по 25%. Чуть реже для выбора и изучения продуктов используют онлайн-сервисы (15%). К самостоятельному поиску информации в сети прибегает 10% россиян.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 1200 россиян.

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