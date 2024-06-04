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В США заявили, что Пентагон должен брать пример с РФ в развитии средств РЭБ

Bloomberg: США в развитии систем РЭБ должны брать пример с России

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Министерству обороны США необходимо взять пример с России в развитии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В статье обращается внимание на успехи российской армии в перехвате украинских дронов и американских управляемых ракет, снарядов и бомб. В то же время, отметили журналисты, стратегия радиоэлектронной борьбы Пентагона оказалась крайне неудачной. Имеющиеся исследовательские программы не дали армии США необходимых средств постановки помех. Сейчас Вашингтон тратит сотни тысяч долларов на снаряды, которые не могут попасть в цель.

Агентство подчеркнуло, что «враги Америки» понимают ценность подобных технологий. Поэтому их должны понять и Соединенные Штаты.

До этого сообщалось, что в детский лагерь «Орленок» отправили противодроновую систему РЭБ «Покров».

Ранее в Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников.

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