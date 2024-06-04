Коалиция Моди получила большинство мест в парламенте Индии

После проведения выборов в Индии, Национальный демократический альянс, возглавляемый Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») премьер-министра Нарендры Моди, получил более половины мест в нижней палате парламента. Об этом пишет ТАСС.

Официальные результаты подсчета голосов показали, что коалиция Моди выиграла 279 мест из 543 в нижней палате парламента, что составляет более 85% голосов. Подсчет голосов продолжается, и окончательные результаты будут объявлены позднее.

Еще 1 июня премьер Индии Моди назвал победителя парламентских выборов в Индии. В этот день индийские СМИ начали публиковать данные экзитполов, согласно которым на выборах в Индии лидирует Национальный демократический альянс, который возглавляет Индийская народная партия («Бхаратия джаната парти») Моди. Судя по опросам граждан на выходе из избирательных участков, коалиция премьера получит большинство в нижней палате парламента — от 350 до 370 мест (палата состоит из 543 кресел). Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A., которая включает 28 партий, получит от 125 до 154 мандатов.

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