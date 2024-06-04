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Муж Блиновской вернулся в воинскую часть

Mash: муж Блиновской вернулся в военчасть после подачи заявления о банкротстве

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Телеграм-канал «Mash»

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам сослуживцев, во время увольнения предприниматель решал имущественные вопросы в Москве.

В конце апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого. При этом до этого Блиновский жаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Он просил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что имущество Блиновской продадут на аукционе в случае банкротства.

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