Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о непричастности к решению не приглашать РФ в Нормандию

Кирби: США не причастны к решению не приглашать Россию на торжества в Нормандию

close
100%
РИА «Новости»

США не причастны к выработанному Францией решению не приглашать Россию на торжественные и памятные мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Это было решение, принятое правительством Франции. И пусть оно говорит о нем. Мы уважаем это решение», — заявил он.

Официальный представитель Белого дома отказался уточнить, как Вашингтон относится к этому решению Парижа.

1 июня американский ветеран Фрэнк Кон заявил, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли.

Торжественная церемония в честь памятного события пройдет на пляже Омаха 6 июня. В ней примут участие главы 25 государств и правительств.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

Ранее Байден заявил, что от фашизма мир спасла армия США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами