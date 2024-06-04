В США заявили о непричастности к решению не приглашать РФ в Нормандию

США не причастны к выработанному Францией решению не приглашать Россию на торжественные и памятные мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Это было решение, принятое правительством Франции. И пусть оно говорит о нем. Мы уважаем это решение», — заявил он.

Официальный представитель Белого дома отказался уточнить, как Вашингтон относится к этому решению Парижа.

1 июня американский ветеран Фрэнк Кон заявил, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли.

Торжественная церемония в честь памятного события пройдет на пляже Омаха 6 июня. В ней примут участие главы 25 государств и правительств.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

Ранее Байден заявил, что от фашизма мир спасла армия США.