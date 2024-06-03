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Усыновление детей иностранцами в России скоро может полностью прекратиться

Львова-Белова рассказала, что иностранцы перестанут усыновлять детей из России

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Freepik.com

Омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год. Как указывается в документе, за последние два года количество российских детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, сократилось почти на 90%.

Омбудсмен считает, что в скором времени усыновления детей иностранцами в России полностью прекратятся.

Отчет отмечает, что европейские страны являются основными странами, куда усыновляются российские дети. В 2023 году граждане Италии (пять детей) и Франции (один ребенок) приняли на усыновление российских детей. Соглашения о сотрудничестве в области усыновления детей подписаны между Россией и указанными странами.

Хотя Россия имеет аналогичные соглашения с Израилем и Испанией, граждане этих стран в прошлом году не усыновляли детей из России.

Омбудсмен считает, что текущая международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях со странами Запада в конечном итоге приведут к полному прекращению усыновления российских детей иностранными гражданами в ближайшем будущем.

В настоящее время в России действует запрет на усыновление детей гражданами определенных стран. Например, гражданам США было запрещено усыновлять детей из России с 2012 года из-за так называемого «закона Димы Яковлева». В августе 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете усыновления детей семьями из «недружественных» стран, однако эту инициативу не поддержал президентский совет из-за опасений по поводу ограничения прав украинцев, проживающих в России.

Депутат нижней палаты парламента Василий Пискарев сообщил 20 мая 2024 года, что в Госдуме разрабатывается законопроект о полном запрете усыновления детей иностранными гражданами, если в их стране разрешена смена пола.

Ранее антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что мигранты усыновляли детей из неблагополучных семей ради легализации в РФ.

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