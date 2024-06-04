Су-34 ВКС России поразили опорный пункт ВСУ

Российские самолеты Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющими точно поражать цели с безопасного для самолетов расстояния от средств противовоздушной обороны противника.

По словам летчика многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34, после получения боевой задачи проводятся необходимые для ее выполнения расчеты. Потом экипаж осматривает самолет, авиационные средства поражения, крепления и запускает двигатель. После проверки всех систем летчики осуществляют руление, взлет и полет по заданному маршруту. Затем проводится сброс авиационных средств поражения, выполняется противоракетный маневр и самолет возвращается на аэродром вылета.

В министерстве обороны подчеркнули, что самолеты Су-34 каждый день уничтожают личный состав, опорные пункты и военные объекты противника.

До этого на Западе назвали российское оружие, способное усложнить работу украинской системы ПВО.

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