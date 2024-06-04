Microsoft ограничила доступ к своим облачным продуктам половине российских компаний

Вице-президент Softline Андрей Благоразумов назвал плюс для российского ИТ-рынка от того, что корпорация Microsoft отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, эти отключения дают российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов. Он добавил, что не подпавшие под ограничения подписки на продукты продолжают быть доступными для использования — ограничений в функциональности нет.

До этого представители компании Softline сообщили, что с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Статус подписок для затронутых компаний, а именно на продукты Visio Online, Project Online и Power BI, теперь «приостановленный», они не доступны для использования.

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