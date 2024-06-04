В Днепре произошли взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в 5:04 мск.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. В Днепропетровской области сигналы тревоги звучат с 4:57 мск 4 июня.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее во Франции потребовали мира на Украине после видео с задержанием в Днепропетровске.