Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов <...> по объектам на территории Российской Федерации», — сказали там.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО один беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

Вечером 3 июня российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины.

В конце мая украинский беспилотник атаковал пассажирскую газель в селе Зозули, которое находится в Борисовском районе Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в этот момент транспортное средство везло с работы домой сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия. Из-за действий бойцов ВСУ травмы получили пять мужчин и четыре женщины. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Ранее «Газета.Ru» составила неформальную инструкцию по выживанию в Белгороде.