Россиянам рассказали о пользе абрикосов

Абрикосы — это очень полезные фрукты, которые содержат большое количество полезных веществ и обладают целым рядом полезных свойств, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.

По ее словам, эти фрукты содержат спектр натуральных защитных биохимических соединений. Они способны: поддерживать и улучшать зрение; сохранять молодость кожи; улучшить работу желудочно-кишечного тракта, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы; нормализовать артериальное давление; защищать печень; помогать организму в борьбе с опухолями.

«В абрикосах содержится высокая концентрация природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенол, которые защищают растение. Эти элементы оказывают такое же воздействие и на наш организм, поддерживая нашу иммунную систему и даже защищая от некоторых форм рака», — рассказала Толмасова.

Она отметила, что благодаря каротиноидам цвет абрикоса варьирует от светло желтого до оранжевого (чем темнее цвет — тем больше каротиноидов). Эти вещества являются источником витамина А, который играет важную роль в защите зрения, а также предотвращает возрастные изменения зрительного аппарата.

Кроме того, каротиноиды защищают кожу от УФ-лучей, загрязнений окружающей среды и никотина. Как показали исследования, употребление абрикосов улучшает цвет, эластичность и упругость кожи.

«Клетчатка, содержащаяся в абрикосах, персиках и сливах, помогает предотвратить запоры и поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, большое количество клетчатки и защитных биохимических соединений, содержащихся во фруктах, влияют на микробиоту кишечника. Сухофрукты, как показали исследования, способны положительно изменить состав микробиоты кишечника человека», — добавила диетолог.

Тот же спектр защитных элементов в сочетании с антиоксидантами, которые содержатся в абрикосах, помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они вносят свой вклад в снижение так называемого «плохого» холестерина (ЛПНП), высокие показатели которого являются риском развития заболеваний сердца.

Являясь источником калия, абрикосы влияют на электролитный обмен и водный баланс организма, способствуя таким образом нормализации артериального давления. Антиоксиданты (каротиноиды и витамины), содержащиеся в абрикосах, могут оказывать протективный эффект при поражениях алкоголем и другими токсинами, защищая печень от повреждений.

«Курага (сушеные абрикосы) содержит лигнаны (фенольные соединения растительного происхождения), которые являясь фитоэстрогенами, могут поддерживать организм в пременопаузе. Кроме того, эти соединения способны защищать от хронических заболеваний, включая заболевания сердца и даже рак», — подчеркнула Толмасова.

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