Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил в эфире Youtube-канала Politeka, что потеря Часова Яра и Волчанска будет означать большие проблемы для Вооруженных сил Украины.

По словам Старикова, если российские войска займут Волчанск, то смогут зайти в тыл купянской группировке украинской армии и таким образом отрезать ВСУ в восточной части Харьковской области.

Также в случае взятия под контроль Часова Яра украинская группировка на Донбассе разделится на две части. Тогда российские войска смогут развить наступление на северном и на южном направлении, уточнил Стариков.

«В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди <…> совещание в Швейцарии», — добавил экс-полковник СБУ.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что Вооруженные силы России в своем наступлении приближаются к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии, что представляет для Киева существенную проблему.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.