Украинский дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе ударил по автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки пострадавших нет. Водителя в автомобиле не было.

«В результате взрыва у транспортного средства сильно повреждена передняя часть», — добавил Гладков.

Вечером 3 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области.

В тот же день Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали работающий в поле «КамАЗ» в Шебекинском городском округе Белгородской области. За рулем большегруза находился руководитель сельхозпредприятия, который в результате взрыва не пострадал. Второй дрон атаковал легковой автомобиль. Его водитель с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча сам приехал в районную больницу.

Ранее «Газета.Ru» составила неформальную инструкцию по выживанию в Белгороде.