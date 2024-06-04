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В Минприроды разработают план по защите Орска от затоплений

«Ведомости»: Орск защитят от затоплений на основе математического моделирования

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Власти разработают комплексный план защиты Орска в Оренбургской области от затоплений на основе математического моделирования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Минприроды.

В ведомстве уточнили, что необходимость разработки подобного плана обусловлена «изменениями природно-климатических условий и наносимыми от паводковых вод ущербами».

«В проекте постановления говорится о необходимости технико-экономического обоснования (ТЭО) мероприятий по защите Орска от затоплений. Результатом этого обоснования на основе математического моделирования должен стать комплексный план мероприятий по защите города от затоплений», — говорится в публикации.

По словам научного эксперта Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, анализ включит в себя тщательное изучение гидрологических условий.

До этого гендиректор Российского экооператора Денис Буцаев говорил, что в Оренбургской области начали устанавливать новые мусорные контейнеры — вместо тех, которые унесло во время весеннего половодья.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.

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