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В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине

Смирнов назвал чистосердечным признанием заявление Киева о легитимности власти

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Depositphotos

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что сообщения Киева о консультациях с западными странами по поводу легитимности власти являются чистосердечным признанием в том, кому действительно принадлежит власть в стране. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом Смирнов прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Ирины Мудрой по поводу оснований для обращения Владимира Зеленского в конституционный суд страны. Мудрая подчеркнула, что Киев проводил консультации по этому поводу с США и ЕС осенью 2023 года.

«Это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной», — подчеркнул Смирнов.

До этого политолог Александр Дудчак заявил, что Западу сейчас стало проще избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Хотя западные страны поставляют Киеву все больше оружия и боеприпасов, это не скажется на ходе боевых действий. Линия фронта сдвигается все дальше, и украинский президент не может не нервничать из-за этого.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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