«Объясним, что такое религиозные ценности». Делимханов выступил против запрета хиджабов Делимханов пообещал объяснить Даванкову смысл религиозных ценностей

Соратник Рамзана Кадырова Адам Делимханов пригрозил объяснить, что такое «традиционные ценности» вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову — тот ранее предложил, чтобы школы сами устанавливали запрет на ношение религиозной одежды, если большинство родителей учеников поддержат такое решение. Делимханов же назвал хиджаб «религиозной обязанностью мусульманки» и напомнил о поддержке ислама со стороны президента Владимира Путина.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что законопроект о запрете ношения в школах религиозной одежды, внесенный на рассмотрение вице-спикером Владиславом Даванковым, противоречит Конституции России.

«Безусловно, мы не поддержим данный законопроект. Хотелось бы пояснить Даванкову разницу между никабом и хиджабом. Никаб — женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки», — написал он в своем Telegram-канале.

Делимханов подчеркнул, что Конституция нашей страны гарантирует свободу вероисповедания. Российская Федерация — многонациональная и многоконфессиональная страна, где «на самом высоком уровне поддерживаются религиозные традиционные и семейные ценности». Кроме того, президент Владимир Путин «с большим уважением относится ко всем религиям, в частности к исламу». По мнению депутата, президент проводит «правильную и справедливую политику», обеспечивая представителям различных конфессий возможность исповедовать свои религиозные предписания.

«Инициатива Даванкова может внести раскол в наше общество, в очередной раз поднимая одну из самых деликатных тем, при этом делая это без должного разбирательства в предмете», — добавил Делимханов.

Он напомнил, что в православии женщине тоже положено носить платок, который остается символом боголюбия, женственности и смирения.

«Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним. Россия — мощь! Ахмат — сила! Аллаху Акбар!!!» — заключил Делимханов.

«Светский характер образования»

Законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе такой, которая частично или полностью скрывает лицо, Даванков внес в нижнюю палату 28 мая. Как отмечалось в пояснительной записке, инициатива направлена на «закрепление светского характера образования».

Создатели поправок указывали также, что светский характер обучения предотвращает дискриминацию по религиозному или культурному признакам, а также обеспечивает равные права для всех учеников.

«В некоторых случаях религиозная одежда может становиться причиной дискриминации или буллинга среди учащихся. Запрет может помочь снизить количество таких инцидентов и создать более безопасную атмосферу для всех детей», — подчеркивали авторы законопроекта.

Согласно документу, запрет на ношение религиозной одежды может быть принят, если более половины членов совета родителей проголосуют за его принятие.

Запрет никабов

Двумя неделями ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо запретить ношение никаба, так как головные уборы «полностью закрывают лицо».

«Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — сказал он в интервью «Парламентской газете», пообещав, что будет поднимать этот вопрос с представителями традиционного ислама и властями отдельных регионов.

Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, комментируя предложение Фадеева, отметил, что радикальный запрет на ношение никабов только обострит общественную ситуацию и радикализирует обстановку в стране. Все шаги в этом направлении должны быть взвешенными и учитывать неширокое распространение никабов на улицах российских городов, подчеркнул он.

«Сегодня в большей степени нужно разговаривать с руководителями религиозных организаций, наших федеральных религиозных органов. Через них можно проводить целенаправленную работу, связанную с недопустимостью ношения никабов», — резюмировал депутат.