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У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

РИА: у ЧОП «Крокус профи» отозвали лицензию через месяц после теракта

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Григорий Сысоев/РИА Новости

У частного охранного предприятия (ЧОП) «Крокус профи», за которым был закреплен концертный зал в Подмосковье, отозвали лицензию через месяц после теракта. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным источника агентства, последние записи о предоставлении ЧОПу лицензии фискальным органам передали в марте 2023 года. В 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии и продления ее срока действия.

Спустя месяц после теракта в «Крокусе» налоговые органы получили данные об отзыве лицензии у предприятия. На следующий день, 25 апреля, такие же сведения зафиксировали второй раз.

Сотрудники торгового центра «Крокус сити молл» не смогли дать ответ на вопрос, есть ли у ЧОПа офис и где он. По последним данным, у «Крокус профи» нет лицензий.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее Мосгорсуд принял решение по мере пресечения организатору теракта в «Крокусе».

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