В отношении Макаревича начали доследственную проверку. В словах музыканта ищут экстремизм СК РФ начал доследственную проверку Макаревича после его беседы с пранкерами

Следственный комитет начал доследственную проверку лидера «Машины времени» Андрея Макаревича*. После его беседы с пранкерами Лексусом и Вованом следователи устанавливают, есть ли в словах музыканта о поддержке Украины признаки экстремизма.

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку в отношении основателя и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) после его разговора с телефонным пранкером. Проверка ведется на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

13 мая известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали аудиозапись, на которой Макаревич разговаривает, как он думает, с Владимиром Зеленским.

Музыкант заявил, что поддерживает Украину и негативно относится к СВО. По словам Макаревича, он не спонсирует ВСУ, но помогает пострадавшим.

После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал признать Макаревича экстремистом и пожизненно закрыть ему въезд в Россию, а исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко написал заявление в СК и Генпрокуратуру с запросом проверить, есть ли в словах Макаревича признаки преступления.

«По моим данным, доследственная проверка в отношении Макаревича действительно начата. Пока решения по ней нет. Полагаю, что какое-то процессуальное решение по ее итогам будет принято, как это и предусмотрено законом», — сказал Мироненко ТАСС.

Весной 2022 года после начала СВО Андрей Макаревич переехал из России в Израиль, а в сентябре того же года Минюст внес его в реестр иноагентов. За нарушение правил деятельности иноагента он был дважды оштрафован: у него якобы отсутствовала маркировка в постах в соцсетях. На третий раз ему грозит уголовное дело и по ст. 330.1 УК.

В то же время известный активист Виталий Бородин обратился в Министерство культуры с требованием лишить Андрея Макаревича звания народного артиста и социальных выплат. Бородин возмутился тем, что лидер «Машины времени» продолжает получать в России пенсию, в то время как часто публично высказывается с критикой СВО и в поддержку Украины.

Ранее пранкеры довели до уголовного дела писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

Пранкеры и уголовное дело Акунина

В декабре 2023 года пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи двух разговоров с писателем Борисом Акуниным от имени «Зеленского» и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко.

Пранкеры спрашивали Акунина о конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках по территории России. «Это не вызывает протеста ни у кого из нас, мы очень хорошо это понимаем. Это ваше решение, и вы имеете право абсолютно на все», — сказал он об атаках беспилотников.

После этого в отношении Акунина завели уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и публичном распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК), также он попал в перечень экстремистов и террористов.

Книги писателя начали снимать с продажи, а театры – отменять спектакли по мотивам его произведений. МВД объявило Акунина в розыск, а в Москве арестовали имущество его жены.