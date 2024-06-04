Замминистра обороны РФ Иванову после приговора могут возвратить арестованное имущество

Адвокат Эдуард Исецкий заявил, что имущество, арестованное у заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, могут вернуть ему после вынесения приговора суда. Об этом сообщает ТАСС.

Юрист отметил, что снятие ареста с имущества обвиняемого возможно при вынесении приговора и после вступления его в законную силу или же доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Исецкий подчеркнул, что по делу могут также арестовать имущество третьих лиц, в частности, супруги, родственников или знакомых обвиняемого. При аресте имущества третьих лиц суд должен продлевать его каждые три месяца.

Адвокат напомнил, что пока имущество находится под арестом, обвиняемый не может его продать или подарить.

До этого сообщалось, что блогер Антон Воротников попытался купить авто замглавы министра обороны РФ Тимура Иванова Chevrolet Suburban, но опоздал.

Ранее Москалькова заявила, что удивлена арестом генерала Попова.