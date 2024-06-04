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В Якутии школьник выстрелил в сверстника на охоте

В Якутии подросток получил огнестрельное ранение на охоте

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Depositphotos

В Амгинском улусе 13-летний мальчик случайно выстрелил в приятеля, когда рассматривал ружье. Об этом сообщает портал SakhaDay.

Инцидент произошел в лесном массиве вблизи села Чакыр-2. По предварительной информации, 13-летний мальчик пошел на охоту вместе с 12-летним другом и его дедушкой. Школьники рассматривали оружье, которое взял с собой пожилой мужчина.

«12-летний ребенок по неосторожности выстрелил из охотничьего ружья в друга. Происшествие расценивается как несчастный случай», — сообщает издание.

Пострадавшего спасти не удалось, мальчик получил ранения лица и грудной клетки. Известно, что семья стрелявшего подростка не попадала в поле зрения сотрудников полиции. По месту проживания пенсионера, взявшего детей на охоту, изъяты пять единиц оружия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее школьник взял у дедушки винтовку и случайно попал младшему брату в грудь.

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