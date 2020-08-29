Путин отметил необходимость гибкого подхода к организации очного обучения при COVID
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Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса в условиях коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью на телеканале «Россия 1».
По его словам, некоторые занятия можно проводить в дистанционном формате для избежания большого скопления людей, если есть такая возможность.
Глава государства также порекомендовал вводить индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные занятия с небольшим количеством учащихся, если при этом нет большого риска.
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