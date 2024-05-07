Российские врачи спасли женщину с глубокими ожогами 45% тела после пожара

В Сургуте врачи спасли пострадавшую в пожаре 53-летнюю женщину с глубокими ожогами 45% тела. Об этом сообщает Депздрав Югры.

По информации департамента, после пожара в частном доме женщину доставили в ожоговый центр Сургутской городской клинической больницы. У нее диагностировали состояние тяжелого ожогового шока с термоингаляционной травмой и 45% поражения тела, из которого глубоких ожоговых ран было около 20%.

Пациентка не приходила в сознание три недели. Пострадавшую перевели в палату интенсивной терапии ожогового корпуса лишь спустя месяц, когда ее состояние стабилизировалось. Медики провели женщине этапное закрытие ран — 20% кожи заменили родными тканями.

Спустя 85 дней лечения, 6 мая, женщину выписали на амбулаторное лечение. Отмечается, что восстановление займет длительный период и будет направлено на профилактику рубцов.

Ранее в Ростовской области ребенок получил ожоги ног и поджег гараж родителей.