В Смоленске обрушилась крыша горящего кирпичного цеха

В цехе по производству кирпича в Смоленске произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России ТАСС.

По словам представителей пресс-службы, сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня.

В результате произошедшего частичного обрушения кровли начаты работы по тушению возгорания.

До этого сообщалось, что пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией огня. В тушении задействованы 50 человек и 14 единиц техники. Прочие детали и обстоятельства не уточняются, данных о причине возгорания не поступало.

До этого в Братском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, начавшихся в дачном кооперативе и перекинувшихся на другие дома. Из-за опасности распространения огня началась эвакуация дачников, для них подготовили автобус, но многие выезжают на своих автомобилях. На месте работают сотрудники МЧС и добровольцы, занимающиеся тушением огня.

Ранее в Москве кот застрял в стене жилого дома.