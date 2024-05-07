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Российского вратаря назвали икс-фактором в серии «Рейнджерс» — «Каролина»

Комментатор Майков: Шестеркин может стать икс-фактором в серии с «Каролиной»

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Официальный сайт НХЛ

Комментатор и автор YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков рассказал «Газете.Ru», почему голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин может стать ключевым игроком в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролина Харрикейнз».

«На серию «Каролина» — «Айлендерс» смотрю с положительной стороны в пользу «Каролины». На мой взгляд, «Айлендерс» вообще не наиграли на 1-4. Они наиграли как минимум на две победы. И как они пробовали разные стили, это было неплохо. Но как «Каролина» все эти разные стили переломала и перемолола, это тоже было прям приятно посмотреть. Мне кажется, «Рейнджерс» все-таки посильнее. Потому что, ну вот если брать вратарскую бригаду, Андерсен на кураже прям провел первый раунд. Но если Шестеркин выйдет на первый план и проведет хорошую серию, он может стать икс-фактором для «Рейнджерс». То есть вот в него у «Рейнджерс» верю. У него и против «Вашингтона»-то была на самом деле неплохая серия. Понятно, что его не сильно нагрузили, но прям парочка качественных спасений у него была», — считает Майков.

«Рейнджерс» одержали победу в первом матче серии против «Каролины» со счетом 4:3. Противостояние продлится до четырех побед.

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