Пекин назвал условие для поддержания мирной конференции по Украине

Китай выразил готовность поддержать проведение международной конференции по урегулированию ситуации на Украине при условии, что такую инициативу поддержат как Киев, так и Москва. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления перед журналистами после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, пишет Интерфакс.

«Мы поддерживаем идею проведения международной мирной конференции, при условии согласия Украины и России», — отметил он. Си Цзиньпин подчеркнул, что на таком мероприятии все участники должны иметь равные возможности, и необходимо объективно рассмотреть различные варианты урегулирования конфликта.

Лидер Китая выразил мнение о том, что для решения украинской проблемы в будущем необходимо восстановить контакты и диалог между всеми заинтересованными сторонами с целью восстановления взаимного доверия.

Кроме того, Си Цзиньпин высказал поддержку предложению о временном прекращении вооруженных конфликтов во время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее Китай заявил о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.