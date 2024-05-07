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Пожар в Братском районе Иркутской области ликвидирован

МЧС: пожары в Вихоревке и СНТ «Алюминщик» Иркутской области ликвидированы

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Прокуратура Иркутской области

Сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое возгорание на территории города Вихоревки и СНТ «Алюминщик» Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На территории города Вихоревки и СНТ «Алюминщик» Иркутской области объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве, отметив, что работы по проливке и разборке завалов продолжаются.

Там подчеркнули, что сотрудники спасательных служб направлены на ликвидацию возгораний в Братском районе и у 35-го км трассы ТулунБратск.

До этого глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на место пожара в Братском районе отправилась испытательная пожарная лаборатория.

Кроме того, пресс-служба управления МЧС по региону заявила, что вода реки Непа в Иркутской области может подняться и затопить поселок Токма. На месте уже работают спасатели МЧС РФ, отметили в ведомстве.

Ранее ученые рассказали, что пожары ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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