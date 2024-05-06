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Наркоман пырнул петербуржца ножом, потому что тот ему не понравился

«Фонтанка»: в Петербурге наркоман пырнул ножом непонравившегося мужчину

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Shutterstock

В Петербурге наркоман напал на мужчину и пырнул его ножом, потому что тот ему не понравился. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 6 мая на улице Партизана Германа. Неизвестный с ножом со спины набросился на 51-летнего мужчину и начал вонзать в него лезвие. После этого агрессор сбежал.

Когда на место прибыли полицейские, раненый мужчина стоял на коленях в луже крови. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, детали полученных им травм не раскрываются.

В ГУ МВД по региону сообщили, что личность злоумышленника оперативно установили. Им оказался 23-летний местный житель и мотивом нападения, предварительно, стала не жажда наживы. Петербуржец находился в состоянии наркотического опьянения и прохожий ему просто не понравился, передает «Фонтанка».

Ранее в Новосибирске подросток ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил охранника.

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