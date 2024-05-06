Аршавин предположил, что «Краснодар» испугался чемпионской гонки

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин предположил, что «Краснодар» психологически не готов к борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Кажется, в «Краснодаре» были не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство. Мне кажется, что они просто испугались, оказались не готовы», — сказал Аршавин.

В прошлом туре «Краснодар» уступил грозненскому «Ахмату». Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил 26-летний форвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее «Зенит» назвали позором российского футбола.