Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аршавин предположил, что «Краснодар» испугался чемпионской гонки

Аршавин о борьбе за победу в РПЛ: «Краснодар» просто испугался

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин предположил, что «Краснодар» психологически не готов к борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Кажется, в «Краснодаре» были не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство. Мне кажется, что они просто испугались, оказались не готовы», — сказал Аршавин.

В прошлом туре «Краснодар» уступил грозненскому «Ахмату». Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил 26-летний форвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее «Зенит» назвали позором российского футбола.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами