Игрок «Зенита» объяснил ничью с «Факелом» нехваткой концентрации

Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ничью с воронежским «Факелом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что команде не хватает концентрации, передает «Матч ТВ».

«Нам немного мешал газон, высокая трава замедляла игру. Во втором тайме пришлось менять тактику. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать», — сказал Сантос.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

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