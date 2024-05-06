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В сторону Крымского моста пролетели три крылатые ракеты

Киев запустил три ракеты через Бердянск в сторону Крымского моста

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Три крылатые ракеты были запущены в направлении Крымского моста, однако пока неизвестно их точное назначение и точное направление. Об этом сообщает RT.

Это привело к временной остановке движения автотранспорта по мосту.

Крымский мост является значимым объектом стратегического значения, соединяющим Крым с материковой частью России. Он играет важную роль в поддержании экономических и туристических связей между полуостровом и остальной частью страны.

Недавно депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что лица, высказывающие угрозы по поводу Крымского моста, должны быть наказаны. Он подчеркнул, что Россия обладает надежной системой ПВО и противодиверсионной защиты, предотвращающей возможные атаки на мост. Шеремет также подчеркнул необходимость ответственности за агрессивные высказывания относительно этого объекта.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

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Атаки на Крымский мост
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