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В Саратове 11-летний мальчик отравился, выпив два стакана водки

В Саратове мальчик попал в больницу с отравлением после двух стаканов водки

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Depositphotos

Мальчика из Саратова госпитализировали после того, как он выпил алкоголь. Об этом сообщает СарБК.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. По словам отца 11-летнего мальчика, ребенок лежал около одного из домов на улице Зои Космодемьянской. Там родитель и обнаружил пятиклассника.

В беседе с главой семьи школьник заявил, что выпил две рюмки водки. Точные обстоятельства, при которых это произошло, ребенок описать не смог. Мальчик оказался в больнице с алкогольным отравлением.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. На данный момент они проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого под Магаданом ребенок отравился психотропными веществами. По словам бабушки, ее дочь давала девочке средства, которые не назначали врачи. Такие действия привели к тому, что пострадавшая дважды попадала в реанимацию.

Помимо этого, у ребенка нашли травмы на коже. О том, избивала ли женщина свою дочь, не сообщается.

Ранее в Ленобласти девочка выпила найденную около школы таблетку и попала в реанимацию.

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