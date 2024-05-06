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Бывший футболист сравнил шансы «Зенита» и ЦСКА перед ответным матчем Кубка России

Экс-футболист Деменко: в матче «Зенита» и ЦСКА в Кубке нет фаворита

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время профессиональной карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что не видит фаворита в ответной встрече «Зенита» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Если мы смотрим последние игры, то однозначного фаворита нет. В таких матчах очень важен первый забитый мяч, особенно в кубковых. Но что ЦСКА в ответном матче на выезде будет сложнее играть, это однозначно. Тут и поддержка стадиона, и «Зенит», если брать индивидуально по игрокам, чуть сильнее. Но это если смотреть на бумаге. А так, игра была абсолютно равная, поэтому Санкт-Петербургу, в любом случае, будет сложно ЦСКА проходить», — подчеркнул Деменко.

В первом матче в Москве «Зенит» ушел от поражения благодаря мячу Александра Ерохина в концовке – 1:1. Победитель противостояния сыграет в общем финале Кубка страны с победителем Пути регионов, где в финале в единственном матче в Калининграде сойдутся «Балтика» и «Спартак».

Ранее сообщалось, что игрок сборной России перейдет в «Крылья Советов».

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