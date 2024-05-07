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Стало известно, что требуют от Панарина в серии против «Каролины»

Комментатор Майков: без яркой игры Панарина «Рейнджерс» не пройдут «Каролину»

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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что Артемию Панарину необходимо прибавить для победы его «Рейнджерс» в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины».

«Касательно атаки, мне кажется, «Рейнджерс» чуть посильнее и позвезднее по именам, а вот по глубине, наверное, выиграет «Каролина». Плюс куда больший спрос будет с Панарина, в том числе, который серию с «Вашингтоном» тоже так ни шатко ни валко провел. Вон он там во втором матче дал Оши «по соплям», а в третьем спрятался, растворился. Вроде появился в четвертом вот с этой победной шайбой, но все равно. Ну, там весь «Рейнджерс» выделить вообще невозможно против «Вашингтона» и Панарина в том числе. Поэтому, если хотим увидеть такого прям настоящего Панарина, который повзрослел, который звезда, который тащер, то без его активного участия пройти, мне кажется, вот эту «Каролину» будет сложновато. Вот «Вашингтон», оказалось, можно пройти, а «Каролину», наверное, нет», — считает Майков.

«Рейнджерс» выиграли «Президентс Трофи» за победу в регулярном чемпионате НХЛ, «Каролина» заняла второе место в Столичном дивизионе. В первом матче серии ньюйоркцы победили со счетом 4:3. Противостояние продлится до четырех побед.

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