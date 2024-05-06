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Родственник рассказал, за что в пансионате Красноярска избили 89-летнего ребенка войны

Соседки избили пенсионерку-ветерана в пансионате Красноярска

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Родственница пострадавшей

В красноярском пансионате «Ветеран» избили 89-летнюю пенсионерку-ветерана. Об этом «Газете.Ru» рассказал родственник пострадавшей Василий. По его словам, пожилую женщину избили соседки за то, что та хотела посмотреть по телевизору пасхальную службу. Он отметил, что никто из сотрудников пансионата не прибежал на крики пострадавшей.

«Перебито лицо, перебиты все руки. Она рассказала, что проснулась в четыре утра накануне, как раз пасхальная служба была по Москве, посмотрела, что в комнате соседки не было и включила телевизор. Через какое-то время зашла соседка и сказала выключить. Татьяна Власовна попросила ее посмотреть службу по телевизору. С этого момента начался конфликт. Татьяна Власовна сказала, что женщина еще позвала соседку или подружку, и они били ее вдвоем. Она была в большом шоке. Я сегодня посмотрел на ее руки от кисти и ближе к локтю — просто одна большая синяя гематома на обеих руках. Вся спина синяя. На лице ссадина, нос перебитый, переломаны кости. Она сказала, что соседки перестали ее бить, когда увидели много крови. Она сказала, что так орала, но никто не прибежал», — сказал он.

Василий отметил, что сотрудники пансионата не сообщили родственникам пострадавшей о случившемся. Он отметил, что пенсионерку отвезли в больницу только спустя шесть часов после избиения, но после обследования снова привезли в пансионат.

«Когда одна из дочерей привела директора пансионата, я спросил, где находился персонал, когда били ребенка войны, бабушку. Он сказал, что в отведенной комнате. Он повторил три раза при всех, при сотрудниках, при дочках, при бабушке «нам не нужна огласка». Это произошло, со слов бабушки, в пятом часу, дочка приехала в восьмом часу. Сейчас Татьяна Власовна находится в пансионате, ее обследовали, чтобы угрозы жизни не было. Не положили в больницу, хотя, я думаю, с такими ушибами и травмами человек там должен находиться», — пояснил он.

Василий добавил, что раньше пострадавшая не жаловалась на условия содержания в пансионате. Женщина говорила, что «ей там удобно».

Как сообщили в МУ МВД «Красноярское», 5 мая в отдел полиции поступило сообщение об избиении женщины 1935 года рождения. По данным ведомства, травмы были получены в результате конфликта между постоялицами. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что трое неизвестных безнаказанно избивают людей в Перми.

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