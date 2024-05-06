Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны России сообщило в Telegram-канале об уничтоженном над Белгородской областью беспилотнике.
По информации ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) около 22:20 мск.
До этого сообщалось, что силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire».
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что в ночь на 6 мая Вооруженные силы России ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством.
Вечером 6 мая российские войска сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.
Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.