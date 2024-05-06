NBC сообщил о задержании в России американского военнослужащего

Предположительно американского военнослужащего задержали по подозрению в воровстве. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России», — приводят авторы публикации слова американских чиновников.

Солдат, по данным NBC, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в РФ по собственной инициативе. В статье подчеркнули, что пока неясно, насколько обвинения мужчины в воровстве соответствуют действительности.

До этого бывший офицер ФСБ Дмитрий Фролов, у которого вместе с двумя сослуживцами при обысках нашли 12 млрд рублей, попросил прекратить уголовное дело в отношении него о мошенничестве на сумму 130 млн рублей.

Накануне неадекватного мужчину с игрушечным пистолетом задержали в администрации Забайкалья.

Ранее в США мужчина выстрелил в священника во время службы, но пистолет не сработал.