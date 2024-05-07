Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз достиг соглашения об использовании 90% доходов от замороженных активов Российской Федерации на военные нужды Украины. Об этом со ссылкой на совместную пресс-конференцию Шольца с главами правительств прибалтийских государств в Латвии сообщает РИА Новости.

По словам канцлера ФРГ, Евросоюз придерживается общего мнения о том, что необходимо использовать доходы от замороженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине. Эта значительная сумма, которая составляет несколько миллиардов евро в год.

Шольц отметил, что достигнуто соглашение, которое сейчас приводится в завершенный вид, о том, что ЕС будет использовать около 90% от этих средств на оборонные нужды Киева.

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что доходы от замороженных активов РФ должны идти напрямую на финансирование ВПК (военно-промышленного комплекса) Украины.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают выделение Украине нового пакета помощи за счет российских активов.