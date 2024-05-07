Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Киева

Шольц: ЕС использует 90% доходов от активов России на военные нужды Украины

close
100%
Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз достиг соглашения об использовании 90% доходов от замороженных активов Российской Федерации на военные нужды Украины. Об этом со ссылкой на совместную пресс-конференцию Шольца с главами правительств прибалтийских государств в Латвии сообщает РИА Новости.

По словам канцлера ФРГ, Евросоюз придерживается общего мнения о том, что необходимо использовать доходы от замороженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине. Эта значительная сумма, которая составляет несколько миллиардов евро в год.

Шольц отметил, что достигнуто соглашение, которое сейчас приводится в завершенный вид, о том, что ЕС будет использовать около 90% от этих средств на оборонные нужды Киева.

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что доходы от замороженных активов РФ должны идти напрямую на финансирование ВПК (военно-промышленного комплекса) Украины.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают выделение Украине нового пакета помощи за счет российских активов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами