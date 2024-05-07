Во Франции назвали ядерные учения РФ предупреждением для стран НАТО

Эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик заявил, что объявление Россией о начале ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые отправляют оружие Украине. Своим мнением он поделился в эфире французского телеканала LCI.

По словам аналитика, у президента России Владимира Путина «длинный список» тех, кого он предупреждает. В их числе французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава Украины Владимир Зеленский.

«То есть учения адресованы всей контактной группе «Рамштайн», иными словами — тем странам, которые поддерживают Украину политически, финансово и военными методами», — сказал Фенуик.

До этого пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что в Евросоюзе (ЕС) воспринимают планируемые РФ учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил как «эскалацию ситуации».

6 мая Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить учения, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее швейцарский аналитик объяснил, для чего РФ проводит ядерные учения.