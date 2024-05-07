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Четырехлетний мальчик съел таблетки из домашней аптечки и попал в реанимацию

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок съел таблетки из аптечки и попал в реанимацию

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Depositphotos

В Петербурге четырехлетний ребенок съел таблетки из домашней аптечки и попал в реанимацию с отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Парголово, где ребенок проживает со своей матерью. По словам женщины, мальчик ненадолго остался без внимания и в этот момент добрался до аптечки, где нашел нейролептик с антипсихотическим и седативным действием. Препарат, противопоказанный до 18 лет, он попробовал «на зуб».

Ребенка с острым отравлением доставили в детскую больницу. Предварительно, медики оценили его состояние как тяжелое и поместили мальчика в реанимацию. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого под Магаданом девочка попала в реанимацию с отравлением психотропами, которые дала мать. По факту произошедшего проводится проверка, ситуацией заинтересовались в СКР.

Ранее в Саратове 11-летний мальчик отравился, выпив два стакана водки.

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