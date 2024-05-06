Госдеп заявил, что представители США не появятся на инаугурации Путина

Официальные представители Соединенных Штатов не заявлены на торжественной церемонии инаугурации российского президента Владимира Путина. С таким заявлением выступил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер, чьи слова передает ТАСС.

«Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», — подчеркнул сотрудник Госдепа.

На вопрос о том, бойкотируют ли США церемонию вступления Путина в должность главы государства, Миллер ответа не дал.

Незадолго до этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков анонсировал планы провести брифинг для журналистов, на котором расскажет, какие зарубежные гости посетят инаугурацию Путина и парад Победы.

Инаугурация избранного президентом России на новый срок Владимира Путина состоится 7 мая. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы, в том числе парад на Красной площади, пройдут в день праздника — 9 мая.

Ранее сообщалось, кто будет представлять Францию на инаугурации Путина.