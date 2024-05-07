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В США высказались о задержании в России американского военного

Пентагон: консульство США помогает задержанному в России военному

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Владимир Николаев/РИА Новости

Российская сторона передала информацию Соединенным Штатам о задержании во Владивостоке американского военного по подозрению в нарушении закона. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, сообщает РИА Новости.

«Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — подчеркнула Смит, отметив, что на прошлой неделе российские силовики во Владивостоке задержали американского солдата по обвинению в противозаконном поведении.

По словам представителя Пентагона, о случившемся была проинформирована семья задержанного, а Госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку. При этом Смит не сообщила какие-либо дополнительные сведения, сославшись на деликатность инцидента.

До этого телеканал NBC сообщил, что предположительно американского военнослужащего задержали по подозрению в воровстве. По данным вещателя, солдат проходил службу в составе контингента США в Южной Корее и поехал в РФ по собственному желанию. В статье отмечается, что пока неясно, насколько обвинения соответствуют действительности.

Ранее в Москве были задержаны члены китайской секты, подозреваемые в связях с Госдепом США.

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